La COVID-19 fauche une première vie dans la région de Québec

La province compte maintenant 3430 cas de coronavirus, soit 590 de plus qu'hier.

On rapporte aussi trois nouveaux décès ce qui porte le total à 25. Les hôpitaux de la province traitent 235 personnes pour des symptômes plus sévères du virus.

Une première victime est d'ailleurs signalée dans la Capitale-Nationale. Il s'agit d'une personne âgée qui était soignée aux soins intensifs.

Au chapitre régional, 19 nouveaux tests positifs se sont ajoutés depuis hier alors qu'on dénombrait 174 cas positifs en date du 30 mars. 14 personnes sont hospitalisées à Québec, dont 9 se trouvent aux soins intensifs.

Les deux cliniques de Québec ont dépisté 3 802 patients, dont 1 778 ont reçu un diagnostic négatif.

La COVID-19 a été détectée chez 95 personnes dans Chaudière-Appalaches.

Aucun cas de transmission communautaire n'est rapporté pour le moment dans l'une ou l'autre des deux régions.

C'est cette semaine que l'on saura si les mesures imposées par le gouvernement Legault pour limiter la propagation du coronavirus portent fruit. Les données sont encourageantes puisque le taux d'hospitalisations de 7% est deux fois plus bas que ce à quoi le gouvernement se préparait.

500 lits sont actuellement disponibles dans le réseau en raison des chirurgies reportées.

