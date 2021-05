La Davie obtient le contrat pour un brise-glace

L'un des deux plus gros brise-glaces polaires de l'histoire du Canada sera construit au chantier maritime Davie de Lévis.

La volonté du fédéral reste toutefois à être confirmée à l'encre noire sur un contrat. La Davie doit avant tout compléter le processus pour être intégrée à la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) à laquelle elle s'est préqualifiée.

Le temps presse pour le chantier puisque son carnet de commandes sera vide d'ici à cet automne.

La construction de ces navires devrait assurer 300 emplois par navire et 2 500 emplois dans l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le contrat pourrait dépasser les 2 milliards de dollars par navire.

Le savoir-faire et l’expertise des travailleurs des chantiers maritimes dans la région de Québec n’est plus à démontrer. En planifiant la commande d’un brise-glace polaire, on confirme notre confiance en eux et soutient des centaines d’emplois sur le chantier et dans toute la chaîne d’approvisionnement dans nos régions.

- Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes