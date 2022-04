La Fête nationale de retour sur les Plaines

Le spectacle de la Fête Nationale sera de retour sur les plaines d'Abraham cette année, après deux ans d'absence en raison de la pandémie.

Le rendez-vous est donné le 23 juin, dans le respect des consignes sanitaires.

"Quelle bonne nouvelle d’apprendre le retour du spectacle de la fête nationale sur les plaines d’Abraham, une tradition dans notre capitale nationale! J’invite tous nos citoyens et citoyennes de la région à se rendre à ce spectacle en plein air et gratuit." - Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique et responsable de la région de la Capitale-Nationale.