La grande région de Québec enregistre plus de 400 nouveaux cas

La situation en lien avec la COVID-19 demeure difficile dans la région, alors que 290 nouveaux cas ont été rapportés dans la Capitale-Nationale au cours des dernières 24 heures et 114 en Chaudière-Appalaches.

On compte par ailleurs deux personnes supplémentaires qui sont hospitalisées à Québec et six sur la Rive-Sud.

La Capitale-Nationale rapporte également la proportion la plus élevée de variants par habitant au Québec, soit 307 par 100 000 habitants.

Au total dans la province, on compte 1168 nouvelles infections et 4 décès supplémentaires dans la province. 11 hospitalisations de plus, 2 personnes en moins aux soins intensifs.