La police arrête un prédateur sexuel à Lévis

Un individu de 35 ans de Lévis a été arrêté la semaine dernière relativement à une série de gestes à caractère sexuel.

La police croit que Christopher Saintelmane, qui a comparu le 12 mai au palais de justice de Québec pour deux accusations d'agressions sexuelles graves, pourrait avoir fait d'autres victimes.

Dans les dernières années, le suspect a habité la grande région de Montréal, Québec et Charlevoix.

L'enquête a révélé qu'il communiquait avec ses victimes sur internet en utilisant divers pseudonymes, dont "Kiff" et "Kristopher

Boirond".

Le suspect a été libéré sous plusieurs conditions, dont l'interdiction de fréquenter des établissements de type sauna ainsi que l'obligation de prendre sa médication telle que prescrite par son médecin et de faire des tests régulier de sa charge virale.

Son retour en cour est prévu le 14 juillet prochain.

Toute personne qui aurait été témoin ou victime de gestes de nature sexuelle commis par Christopher Saintelmane est invitée à communiquer avec la police de Lévis au 418-832-2911. Il est aussi possible de partager l'information de façon anonyme et confidentielle via la ligne Tel-lien au 418-835- 5436.