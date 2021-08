La policière blessée par balle remercie ses proches

La policière de la Sûreté du Québec, blessée par balle mercredi matin à Ste-Marie de Beauce, a réagit sur les événements au cours des dernières heures.

Dans une publication Facebook, Catherine Giroux, une mère de famille de 40 ans, explique que ce fut une journée très sombre pour elle, sa famille et ses collègues.

Elle souligne également avoir reçu de nombreux messages d'appui depuis les événements.

" À vous qui avez pris le temps de me supporter par vos messages, appels, ou autres moyens de communications, j’aimerais vous dire MERCI! Juste de vous savoir là me donne l’énergie et la force de me battre."