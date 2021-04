La région de Québec déplore 10 nouveaux décès liés à la COVID-19

Les deux tiers des 15 nouveaux décès liés à la COVID-19 rapportés aujourd'hui à travers le Québec touchent la grande région de Québec.

La Capitale-Nationale enregistre à elle seule 7 nouveaux décès, alors que trois décès sont confirmés en Chaudière-Appalaches.

Dans les deux cas, la situation s'améliore au chapitre des nouveaux cas, avec 152 à Québec et 142 sur la Rive-Sud au cours de la journée d'hier.

Les plus récentes données de la santé publique montrent aussi une situation plus encourageante du côté des hospitalisations, alors qu'elles sont en baisse de trois dans la Capitale-Nationale et de quatre en Chaudière-Appalaches.

Malgré tout, le maire de Lévis reconnaît être préoccupé par la pression exercée sur les soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Selon Gilles Lehouillier, il faut absolument que la population continue de se faire vacciner.

"Les gens peuvent pas dire que le gouvernement est pas au rendez-vous pour la vaccination. Quand on est rendu à 5919 doses de vaccins pis que là, on a une couverture vaccinale dans Chaudière-Appalaches de 30% de la population, on commence à rattraper le temps perdu. On peut avoir espoir qu'à la fin juin la vaccination va être complétée, mais faut quand même maintenir le cap au niveau de la vaccination." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Depuis 24 heures, ce sont 5 602 doses de vaccin qui ont été administrées en Chaudière-Appalaches, haussant la couverture vaccinale de la population à 31.2 %.