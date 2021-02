La région enregistre 56 nouveaux cas de COVID-19

Ce sont 56 nouvelles infections à la COVID-19 qui sont rapportées dans le bilan des dernières heures pour la grande région de Québec.

La Capitale-Nationale fait état de 33 cas pour la journée du 16 février, alors que Chaudière-Appalaches.en confirme 23.

On enregistre au total au Québec moins de 1000 nouveaux cas pour une quatrième journée de suite, avec 800 cas confirmés par la Santé publique, en plus de 12 nouveaux décès.

Le nombre d'hospitalisations et de patients aux soins intensifs est par ailleurs en baisse.

TOUJOURS PAS DE PASSAGE EN ZONE ORANGE

Malgré une constance dans les résultats et une moyenne quotidienne d'environ cinquante cas, Québec maintient la grande région de Québec en zone rouge.

La vice-première-ministre Geneviève Guilbault a précisé ce matin que la pression se fait toujours sentir dans les centres hospitaliers.

"Les grands hôpitaux centraux de la Capitale-Nationale desservent l'ensemble du territoire. On doit aussi assurer une certaine stabilité, une certaine prévisiblité. Et surtout, on doit se baser sur les recommandations de la Santé publique." - Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec.