La Saint-Patrick soulignée à Québec

La bière verte coulera à flots jeudi soir dans les bars de Québec pour souligner la fête nationale des Irlandais, la Saint-Patrick.

La Ville de Québec soulignera aussi l'événement avec des activités qui seront présentées au cours de la prochaine fin de semaine.

Les cornemuses et les tambours du 78th Fraser Highlanders résonneront sur le parvis de l'hôtel de ville samedi et dimanche à midi et à 13 h 30.

La place Richard Garneau, la place de l'Hôtel-de-Ville et le parvis de l'église Saint-Roch arboreront les couleurs de la fête irlandaise et seront animés en après-midi avec de la musique, de la danse et des contes.

Plusieurs autres activités sont prévues à la Bibliothèque de Québec, au Musée national des Beaux-Arts, au Grand Marché ainsi qu'au moulin des Jésuites.

Les différentes sociétés de développement commercial de la Ville de Québec participent également aux festivités de la Saint-Patrick.