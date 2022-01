La Semaine de la sécurité à motoneige s'amorce demain, partout au Québec, alors que des activités de prévention et sensibilisation sont prévues sur l'ensemble des 33 000 km de sentiers.

Plus de 1200 agents et policiers de la Sûreté du Québec effectueront de la surveillance concernant la vitesse, les facultés affaiblies et le non-respect des arrêts obligatoires aux intersections des sentiers et des chemins publics.

De nouvelles mesures ont aussi été ajoutées à la Loi sur les véhicules hors route.

Par exemple, un permis est nécessaire depuis le 10 septembre 2021 pour conduire un véhicule hors route en sentier, sur une terre publique ou sur une terre privée appartenant à une municipalité.

Les conducteurs qui circuleraient avec une motoneige dont le système d'échappement ne serait pas conforme s'exposent à des amendes allant de 350 à 500$.

Depuis le 31 décembre dernier, les guides d'excursion doivent quant à eux avoir complété une formation reconnue par la ministre du Tourisme.

Les agents de la paix et surveillants de sentiers ont par ailleurs davantage de pouvoir pour agir face aux contrevenants. La Loi sur les véhicules hors route prévoit en effet les mêmes dispositions que celles prévues au Code de la sécurité routière.