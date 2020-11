La situation de la COVID-19 dans nos régions

Les résultats de la Capitale-Nationale concernant la situation de la COVID-19 demeurent encourageants aujourd'hui, alors que la Santé publique rapporte 74 nouveaux cas.

Le bilan de la journée d'hier fait état de 69 cas, contre 80 la veille. Le bilan des décès s'élève toutefois à 10 au cours des dernières 24 heures.

Hier, le premier ministre François Legault estimait que la Capitale-Nationale devait être considérée comme un exemple à suivre pour avoir réussi à redresser sa situation.

"Si on avait vécu à la grandeur du Québec ce qu'on a vécu au cours des dernières semaines dans la Capitale-Nationale, on aurait vu une grande amélioration. Faut dire bravo aux gens de Québec, pis il faut que les autres régions s'inspirent de Québec." - François Legault, premier minsitre du Québec.

En Chaudière-Appalaches, on note une faible hausse avec 73 nouveaux cas, contre 67 hier et 63 dimanche. La situation se situe donc dans la moyenne quotidienne de 66 nouveaux cas, la semaine dernière. Deux décès s'ajoutent également, portant le total à 79.

ÉCLOSION MAJEURE DANS UN CHSLD

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a tenu à dresser un portrait de l'éclosion au CHSLD de Cap-Saint-Ignace.

Le bilan d'aujourd'hui fait état de 15 nouveaux cas, pour un total de 28 cas actifs chez les résidents et 39 chez les travailleurs de la santé, en plus de quatre décès.

La direction dit avoir mis en place une série de mesures, dont les familles ont été informées dès le début de l'éclosion, mais le pdg Daniel Paré souhaite maintenant une évaluation approfondie pour comprendre ce qui a causé une propagation aussi rapide.



PAS DE CHANGEMENT DE PALIER POUR LE MOMENT

Si la situation est globalement encourageante, il est encore trop tôt pour envisager un retour en zone orange. Le directeur national de Santé publique estime qu'il faut d'abord s'assurer de poursuivre sur cette lancée et tenter de diminuer encore le nombre de nouveaux cas quotidiens.

"C'est possible, qu'à un moment donné on revienne à l'orange. Là ce qui nous importe, c'est de maintenir ça, de l'abaisser, pour que si on relâche, pour pas repartir en feu." - Horracio Arruda, directeur national de Santé publique.