La SPA-Beauce Etchemin s'installe à Lévis

La Ville de Lévis a maintenant sa propre succursale de la SPA Beauce-Etchemin. Le maire Lehouillier espère ainsi passer à un niveau supérieur en matière de gestion animalière.

Dans le cadre d'une entente estimée à 3,4M$ sur 6 ans, la SPA sera notamment en charge du contrôle des animaux errants, de l'éducation et sensibilisation du public, ainsi que de la recherche et identification des animaux.

Depuis le début de la pandémie, la Ville a constaté une hausse du nombre d'animaux adoptés et souhaite agir pour favoriser une adoption repsonsable. Les futurs propriétaires recevront donc des conseils pour leur permettre de trouver un animal correspondant à leur mode de vie et seront informés sur l'engagement à long terme que l'adoption représente.

Le maire Gilles Lehouillier, reconnaît qu'il reste beaucoup de travail à faire en matière de sensibilisation de la population.

"L'élément le plus important, c'est l'information et la sensibilisation. On a énormément de travail à faire là-dessus à Lévis. Et c'est peut-être l'élément qu'on bonifie le plus." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.