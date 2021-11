La vaccination des 5 à 11 ans débute aujourd'hui à Québec

La campagne de vaccination des 5-11 ans débute dès aujourd'hui dans la Capitale-Nationale, afin de permettre aux jeunes de recevoir leur 1e dose d'ici le 21 décembre.



Pour la première journée, le centre de vaccination de l'Université Laval et la salle des Chevaliers de Colomb de l'Ancienne-Lorette accueilleront les enfants entre 13h à 21h, sur rendez-vous seulement via le site Clic Santé.



À partir de demain et jusqu'au dimanche 28 novembre, le site du Port de Québec ainsi et celui des Galeries de la Capitale, de St-Hilarion et de St-Marc des Carrières recevront elles aussi les enfants sur rendez-vous.



La clinique de vaccination de Centre de Foires Expo-Cité rouvrira quant à elles ses portes le lundi 29 novembre.

La vaccination en milieu scolaire sera ensuite disponible, alors que des équipes mobiles seront déployées à compter du 1er décembre dans 180 écoles primaires de la région. Les parents recevront au préalable des documents concernant la marche à suivre.

La Capitale-Nationale compte environ 55 700 enfants de 5 à 11 ans et le CIUSSS espère en vacciner près de 2000 par jour.