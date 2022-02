La Ville de Lévis se déconfine

La Ville de Lévis annonce qu'elle va prolonger l'ouverture de certains de ses arénas pour permettre aux citoyens d'en profiter plus longtemps.

Le maire Gilles Lehouillier reconnait que les gens ont envie de bouger et c'est pour cette raison que la ville va reporter la fermeture d'au moins 3 arénas qui habituellement cessent leurs activités au début du mois d'avril.

Les organisations sportives pourront prolonger leurs activités et des heures de patinage libre seront aussi disponibles.

Dès les premiers jours du printemps, la Ville de Lévis mettra ses équipes au travail afin de pouvoir ouvrir le plus rapidement possible les installations sportives et de loisirs extérieurs.

Gilles Lehouillier a également annoncé le retour cet été de l'événement "Je parcours Lévis".