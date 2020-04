La Ville de Québec planche sur les camps de jour et les terrasses

La Ville de Québec se prépare de son mieux afin de «tricoter un été» acceptable pour les citoyens qui ont vu toutes les programmations des événements de l'été disparaître à cause de la pandémie. Le maire Labeaume annonce un investissement de 2,8 millions de dollars pour planifier les camps de jours, l'ouverture places publiques et celle des terrasses, dans l'éventualité d'un déconfinement à la fin du printemps.

L'administration Labeaume a toujours espoir d'accueillir 17 000 enfants par semaine dans les camps de jour de son Programme vacances-été. Elle maintient ainsi sa dépense de 1,7 million de dollars pour planifier le calendrier régulier qui débute habituellement le 29 juin, quitte à gaspiller cet argent si le gouvernement n'autorise pas les camps de jours.

9 millions de dollars sont réservés annuellement pour le Programme vacances-été à Québec. La moitié des places ont déjà été réservées par les parents.

La Ville de Québec se donne jusqu'au 25 mai pour prendre une décision en fonction des directives du gouvernement Legault pour éviter d'écourter ses camps de jour.

Je ne pousse pas dans le dos du gouvernement. On parle de quelque chose qui débuterait dans un mois et demi, deux mois. Il y a le temps de se passer bien des choses. On travaille pour faire en sorte de se tricoter un été qui serait pas pire. La région de Québec est bien positionnée pour permettre au gouvernement de prendre des décisions de déconfinement, mais c'est eux qui le savent. Moi je n'ai pas ces compétences-là.

- Régis Labeaume, maire de Québec