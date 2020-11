La Ville de Québec présente un budget équilibré

Le budget de la Ville de Québec pour 2021 demeure équilibré, malgré les importantes dépenses attribuables à la gestion de la pandémie.

L'administration Labeaume parvient même à confirmer un gel de taxes, le 3e en 5 ans, tant dans le secteur résidentiel que commercial.

"Des efforts importants ont été faits au cours des derniers mois pour s'assurer d'un budget équilibré incluant un gel des taxes pour 2021, d'offrir les services de proximité aux citoyens, aider nos entreprises touchées par le ralentissement économique et les périodes de confinement, et proposer des actions de réconfort et d'animation pour la population". - Régis Labeaume, maire de Québec.