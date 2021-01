La Ville de Québec reporte le premier paiement du compte de taxes

La Ville de Québec reporte les dates de paiements du compte de taxes encore cette année. Le paiement de mars peut donc être effectué le 3 juin, alors que les autres sont reportés au 3 août, 15 septembre et 15 novembre.

Hier encore, l'opposition déplorait l'envoi des comptes de taxes et l'absence de concessions pour les hôteliers et restaurateurs qui souhaitaient d'abord être en mesure de renflouer leurs coffres.

En point de presse plus tôt aujourd'hui, le maire Régis Labeaume a déploré le spectacle de l'opposition dans les derniers jours. Il précise que ceux qui le souhaitent pourront tout de même choisir d'effectuer leurs versements aux dates prévues inititalement, comme la moitié des contribuables l'ont fait en 2020, dit-il.

"Qu'on saute aux conclusions pis que tout le monde s'énerve parce qu'on a envoyé un compte de taxes, on l'aurait envoyé pareil. On aurait pris la décision en décembre pis on aurait quand même envoyé les comptes de taxes pour le 3 mars, etc, etc, parce qu'il y a des gens qui veulent payer de cette façon-là, ils étaient 50% l'année passée. On aurait fait comme on leur dit aujourd'hui, vous avez le choix." - Régis Labeaume, maire de Québec.