Le BAPE prépare son enquête sur le tramway

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement se tourne vers la population pour modeler son processus de participation dans le cadre des travaux sur le projet de tramway à Québec.

L'organisme qui doit commencer ses travaux le 6 juillet invite les citoyens à donner leur opinion sur les enjeux à prioriser et les moyens de se faire entendre. Un formulaire de pré-consultation est déjà disponible en ligne ce qui s'avère une première dans l'histoire du BAPE qui doit réviser son processus d'audience en raison de la pandémie de la COVID-19.

La plupart des travaux se dérouleront à distance en visioconférence.

Compte tenu des circonstances inédites entourant la pandémie associée à la COVID-19 et des mesures exceptionnelles s'y rattachant, une période préparatoire est prévue pour permettre au plus grand nombre de personnes d'obtenir de l'information, de poser des questions et d'exprimer leurs opinions sur le projet.

- Bureau d'audiences publiques sur l'environnement