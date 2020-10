Le Cégep Limoilou offrira un nouveau programme en pharmacie

Le Cégep Limoilou figure parmi la dizaine d'établissements de la province qui offriront dès l'automne prochain le nouveau programme de Techniques de pharmacie.

Le Collège de Rosemont, le Cégep Sorel-Tracy, le Cégep Gérald-Godin, le Cégep de Thetford, le Cégep de Baie-Comeau, le Collège d'Alma, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de Rivière-du-Loup et le Cégep de Drummondville sont les autres établissements sélectionnés.

Les futurs diplômés pourront libérer les pharmaciens de certaines tâches, telles que l'inventaire et la préparation des médicaments, permettant à ceux-ci de se concentrer sur les services aux clients.

La ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale Geneviève Guilbault accueille la nouvelle favorablement.

"Je suis ravie que le Cégep Limoilou ait été retenu pour offrir cette nouvelle formation. En bonifiant l'offre de cours dans notre région, nous contribuons à la rendre plus attrayante aux étudiants de partout au Québec. Nos cégeps sont des vecteurs socioéconomiques essentiels à la vitalité de nos communautés, et je suis fière que notre Capitale-Nationale puisse rayonner grâce à tous ceux qui ont travaillé afin d'élaborer et de mettre en place ce programme." Geneviève Guilbault, vice-première ministre et minsitre responsable de la Capitale-Nationale.