Le Centre de Congrès de Lévis accueillera un site de vaccination

La Ville de Lévis avait évoqué mercredi sa quasi-certitude de voir un site de vaccination être établi au Centre de Congrès, une information que confirme aujourd'hui le CISSS de Chaudière-Appalaches.

La région a maintenant franchi le cap des 10 000 doses de vaccin contre la COVID-19 administrées dans les CHSLD et auprès des travailleurs de la santé.

Dans les prochaines semaines, ce sera au tour de la population de se faire vacciner et 4 nouveaux sites d'injection seront mis en place pour faciliter la procédure.

Outre le Centre de Congrès de Lévis, l'hôtel L'Oiselière de Montmagny, le Georgesville de St-Georges et La Cache du Domaine, à Thetford Mines, ont été choisis notamment en raison de leur grande capacité d'accueil.

Le CIUSSS mettra en place dès que possible une centrale de rendez-vous téléphonique, de même qu'une plateforme en ligne. Entre-temps, l'organisme demande d'éviter de téléphoner à l'un ou l'autre de ces sites.

Rappelons que la campagne massive de vaccination se fera uniquement sur rendez-vous et en fonction des groupes prioritaires, lesquels seront déterminés par le gouvernement.

La vaccination des travailleurs de la santé et des 17 000 employés et résidents des résidences privées pour aînés et ressources intermédiaires est toujours en cours.