Le Clap dénonce les ciné-parcs gratuits suggérés par Labeaume

L'idée des ciné-parcs envisagée cet été à Québec met en colère des propriétaires de salles de cinéma qui s'inquiètent d'une concurrence déloyale financée à même les fonds publics lors de la relance de l'économie.

Des acteurs de l'industrie du cinéma comme Le Clap digèrent particulièrement mal l'aspect de la gratuité évoquée mercredi dans le projet de l'administration Labeaume qui compte aménager trois sites, de juin à septembre, dont un dans le stationnement d'ExpoCité.

Les mois de juin, juillet et août sont les plus lucratifs pour le grand écran. En entrevue sur les ondes d'Énergie 98,9, le propriétaire des cinémas Le Clap, Robin Plamondon, y voit ni plus ni moins que de la concurrence déloyale de la ville.

On ne sera pas les premiers à rouvrir, mais on garde bon espoir. Ça fait quatre semaines qu'on se prépare à la réouverture. D'avoir de la concurrence nouvelle municipale, c'est pas l'idéal pour être en mesure de relever notre industrie. C'est pas le travail d'une ville. Robin Plamondon, directeur général des cinémas Le Clap

À lui seul, Le Clap estime que ses taxes municipales s'élèves à plusieurs dizaines de milliers de dollars par an à Québec. L'entreprise a inauguré son nouveau cinéma de Loretteville en décembre 2018. Celui de la Pyramide a déménagé dans de tous nouveaux locaux à la Place Sainte-Foy l'automne dernier.

Le gouvernement n'a toujours pas donné d'indication à savoir quand les cinémas pourront rouvrir avec des capacités limitées.