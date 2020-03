Le coronavirus n'inquiète pas le FEQ...pour l'instant

Le Festival d'été de Québec n'est en aucun cas compromis par l'épidémie du coronavirus alors que d'autres festivals sont reportés, voire même annulés aux États-Unis.

Contrairement aux deux rendez-vous musicaux majeurs South by Southwest ou Coachella (qui serait reporté à cet automne), le FEQ dispose encore de quatre mois pour évaluer la situation. L'organisation suit attentivement l'évolution de la situation, mais les préparatifs se poursuivent normalement en parallèle, alors que plus de 117 000 personnes ont été infectées dans le monde et que 4 251 en sont mortes.

Nous, à ce stade-ci, on observe et monitore la situation. On essaie de diminuer les impacts potentiels sur les opérations. Concrètement, on continue de se préparer et à vendre des billets. L'engouement demeure malgré toute la conversation autour du covid-19. Vous allez avoir de la misère à me croire, mais il y a une augmentation de la vente des billets dans les derniers jours. On ne ressent pas l'impact du coronavirus. - Samantha McKinley, directrice des communications au FEQ

En date du 10 mars, le gouvernement canadien évalue le risque pour la santé publique associé au COVID-19 comme étant faible. Il n'y a aucune directive particulière concernant les rassemblements publics à travers le pays. Ottawa prévient que la situation pourrait néanmoins changer soudainement.

77 cas de personnes infectées sont rapportés au pays dont quatre au Québec. Un octogénaire aurait succombé à des complications en Colombie-Britannique ce qui en fait le premier décès relié au COVID-19 au pays.

Les autorités recommandent aux Canadiens de reporter tout voyage non essentiel dans le nord de l'Italie, de même qu'en Chine et en Iran puisqu'il s'agit des pays les plus durement touchés par le coronavirus. Des précautions sanitaires spéciales sont également suggérées pour ceux qui prévoient visiter le Japon ou la Corée du Sud.

Justement, il n'est pas impossible que des artistes en tournée dans ces régions soient contraints de renoncer à venir à Québec en juillet. Le FEQ explique qu'il n'y a aucune annulation à l'heure actuelle parmi la liste des invités.

Est-ce qu'il y en aura? Probablement. Ça pourrait être des complications au niveau des transports ou des groupes qui sont en tournée dans des pays plus touchés. J'imagine et j'anticipe qu'on aura des ajustements à faire, mais rien pour le moment. - Samantha McKinley, directrice des communications au FEQ

La 53e édition du Festival d'été de Québec doit avoir lieu du 9 au 19 juillet. La vente de laissez-passers est d'ailleurs en augmentation depuis quelques jours.