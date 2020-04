Le maire de L'Ancienne Lorette meurt subitement

C'est un triste jour pour L'Ancienne-Lorette qui perd son maire des trois dernières décennies. Émile Loranger est décédé subitement, dans la nuit de mercredi à jeudi, à la suite de complications cardiaques,selon ce qu'indique un communiqué émis par la municipalité. Il avait 73 ans.

Le vétéran de la politique municipale était à la tête de L'Ancienne-Lorette depuis 1983. Après un pause obligée de trois ans en raison des fusions municipales forcées de 2002, il a été réélu par les Lorettains qui lui ont accordé quatre mandats depuis 2005. Émile Loranger jonglait encore avec l'idée de se représenter en 2021.

Le détenteur d'une maîtrise en génie chimique a obtenu la confiance de plus de 80% des électeurs aux dernières élections municipales.

Cet homme de conviction, reconnu pour ses qualités de rassembleur et de bâtisseur, a contribué de façon importante à la croissance et au dynamisme de la Ville de L’Ancienne-Lorette, en la dotant d’infrastructures et de services de qualité.

- Ville de L'Ancienne-Lorette