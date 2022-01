Le maire de Lévis presse Sanimax d'agir contre les odeurs

Le maire de Lévis estime que Sanimax doit agir dès maintenant pour contrer le problèmes d'odeurs.

Lors du conseil municipal qui s'est tenu hier soir, Gilles Lehouillier a lancé un appel à l'entreprise à mettre des solutions en place rapidement.

"On ne veut plus revivre ce que nos citoyens ont vécu l'été dernier,qui est totalement inacceptable. C'est à un point tel que les gens ne pouvaient même pas rester à l'extérieur (...). Nous souhaitons que Sanimax redonne la qualité de vie aux résidents des quartiers avoisinants le plus rapidement possible." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.