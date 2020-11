Le maire Labeaume dénonce le rapport du BAPE sur le tramway

La Ville de Québec n'a pas l'intention d'abandonner son projet de tramway, malgré les conclusions rendues par le BAPE ce matin.

Le maire Labeaume maintient que le réseau de transport structurant est le plus porteur pour la région.

Qualifiant le rapport de tronqué, biaisé et incohérent, il déplore notamment que le document de près de 500 pages ne fasse que très peu mention de la fréquence et de l'amplitude du service, deux éléments majeurs du succès de ce projet, et ignore qu'une majorité des mémoires présentés étaient en faveur du tramway.

Le maire de Québec se dit également surpris de n'y déceler que peu de propositions ou d'orientations lui permettrant de faire progresser le volet tramway.