Le maire Labeaume déplore les rassemblements dans les parcs

Le maire de Québec Régis Labeaume n'a pas apprécié les images de la fête qui a réuni des centaines de personnes au parc Victoria, samedi.

Via les réseaux sociaux, il demande à la population d'éviter ce genre rassemblements et rappelle qu'il faut respecter la distanciation et le port du masque.

"Je veux dire à tout le monde, je comprends que vous avez le goût de faire des partys, on a vraiment tous le goût aussi, mais il est trop tôt ! Faites attention, c'est comme ça qu'il y a de nouveaux foyers d'éclosion." - Régis Labeaume, maire de Québec.

Il rejette par ailleurs l'idée de mettre en place de la surveillance policière dans tous les parcs du territoire et fait plutôt appel à la collaboration de ses citoyens.

M.Labeaume termine lançant un appel au civisme des utilisateurs des parcs, qui laissent parfois sites en piètre état.