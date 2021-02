Le maire Labeaume invite à ralentir et à être attentifs sur la route

C'est un appel à la vigilence que le maire de Québec a lancé à la population ce matin, en présentant le bilan des premiers mois de la stratégie mise en place en septembre pour améliorer la sécurité routière sur le territoire de la ville.

Depuis septembre, les efforts ont principalement visé les zones scolaires, alors que 10M$ ont été investis pour aménager des trottoirs et des traverses piétonnes et corriger quatre sites jugés plus à risque d'accidents.

Pour l'année qui vient, l'une des plus importantes mesures prévoit la réduction des limites de vitesse dans les rues résidentielles de 40 à 30 km/h, ainsi que des afficheurs de vitesse. Une enveloppe de 1M$ sera destinée à cet objectif, lequel sera réalisé progressivement entre les mois de mai et octobre prochain.

"La vitesse, c'est l'ennemi de la sécurité routière. Aucune minute gagnée sur la route ne mérite le risque d'une vie perdue. C’est pourquoi je lance aujourd’hui un appel fort à la population : ralentissons sur la route et soyons attentifs aux autres, plus spécifiquement aux enfants et à ceux qui sont les plus vulnérables." - Régis Labeaume, maire de Québec.

La surveillance policière et les interventions aux abords des écoles se poursuivront également en 2021, avec un budget de départ de 3M$, et 11 autres sites accidentogènes seront améliorés.

L'ensemble de la stratégie obtient d'ailleurs l'approbation d'une grande partie de la population. Selon un sondage réalisé dans les derniers jours par la firme Léger, 90% sont notamment d'accord avec les mesures incitant la vigilence près des écoles et 80% sont en faveur avec la baisse des limites de vitesse dans les rues résidentielles.

D'ici 2024, la Ville vise un objectif de zéro collision mortelle ou grave autour des écoles et une réduction de 50 % ou plus des collisions mortelles ou graves sur tout le territoire, par rapport à la période de 2012-2016.