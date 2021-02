Le maire Labeaume veut rencontrer le premier ministre

Le maire de Québec a réclamé une nouvelle rencontre avec le premier ministre François Legault afin de dénouer l'impasse au sujet du tramway. Il lui a fait parvenir une lettre en ce sens, en fin d'après-midi mardi.

Régis Labeaume affirme que M.Legault a accepté, mais qu'il demande d'abord à ce qu'une nouvelle discussion ait lieu avec le ministre des Transports François Bonnardel.

Aucune date n'a encore été avancée pour cette rencontre, mais M.Labeaume assure avoir une proposition intéressante à faire au gouvernement.

"On sait où on s'en va, on va discuter avec le premier ministre et le ministre Bonnardel. Moi je pense que ce qu'on a à proposer est tout à fait logique et ça peut satisfaire les deux parties, j'en suis convaincu." - Régis Labeaume, maire de Québec.