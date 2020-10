Le maire Labeaume vous invite à décorer... pour Noël !

À l'approche du mois de novembre, avec la pandémie, le temps gris et le changement d'heure qui approche, plusieurs ont le moral à plat.

Le maire de Québec Régis Labeaume souhaite aider la population à garder le sourire.

Il a diffusé une vidéo ce matin, dans laquelle il lance un appel à la population à installer les décorations de Noël dès maintenant.

«Nous autres, on vide les magasins. On décore les rues principales tant qu'on peut, on met des lumières, il faut mettre de la musique! Il faut faire en sorte que les enfants, quand ils sortent un peu le soir, ils sentent un peu de féérie, qu'il y ait un petit peu de bonheur dans leur tête, qu'on change un peu le quotidien. [...] Faut combattre la noirceur!» -Régis Labeaume, maire de Québec