Le Marché de Noël allemand de retour cette année

Après une pause forcée en 2020 en raison de la COVID, le Marché de Noël allemand de Québec sera de retour du 25 novembre au 23 décembre prochains.

Cette fois, en plus des jardins de l'Hôtel-de-Ville et ses environs, l'événement occupera aussi Place d'Youville et Place d'Armes.

Plus de 90 exposants y proposeront des produits locaux d'artisanat et des exclusivités allemandes et européennes.

Lors de la dernière édition en 2019, plus de 600 000 personnes ont visité le Marché de Noël allemand.