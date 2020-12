La Ville de Québec dévoilait ce matin le monument à la mémoire des victimes de l'attentat de la Grande Mosquée.

Située de chaque côté de la route de l’Église, à l'intersection du chemin Sainte-Foy, l'oeuvre comporte une partie au Centre culturel islamique et une autre au site patrimonial de la Visitation. Intitulée "Vivre ensemble", elle représente un arbre, symbole de vie.

"Pour nous à Québec, "vivre ensemble" ça veut dire que chaque personne a sa place dans la Cité, qu'on soit jeune ou vieux, homme ou femme, riche ou pauvre, pratiquant ou non pratiquant, de n'importe quelle ethnie et peu importe notre orientation sexuelle. Nous avons droit au respect de nos choix, de nos goûts et de nos convictions." - Régis Labeaume, maire de Québec.