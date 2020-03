Le paiement des taxes municipales repoussé à Québec

La Ville de Québec décale de plusieurs mois les paiements du compte de taxes municipales afin de donner plus de marge de manoeuvre aux citoyens qui s'ajustent au coronavirus. C'est exactement ce que réclamait l'opposition hier à l'hôtel de ville.

Les trois derniers versements sont donc repoussés du 4 mai au 4 août, du 3 juillet au 3 septembre alors que celui du 3 septembre ne sera encaissé que le 3 novembre.

163 000 résidents et à 5 400 commerces et industries pourront bénéficier de ce répit. L'administration Labeaume calcule que le report des versements de taxes laissera dans les poches des contribuables 556 millions de dollars supplémentaires.

Il y a un stress financier qui ne fait que commencer. De jour en jour, beaucoup de monde va perdre leur emploi ou aura moins d'heures de travail. On va laisser de la liquidité dans le système, mais surtout on va diminuer le stress financier des gens. C'est de l'argent qui serait dans nos coffres et qui ne servirait pas nécessairement pas à la consommation nécessairement. Eux autres, je pense qu'ils devraient consommer.

- Régis Labeaume