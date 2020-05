Le paiement mobile ajouté dès juin aux autobus du RTC

Le président du RTC, Rémy Normand, a dévoilé ce matin RTC Nomade paiement : un nouveau service de paiement mobile, qui sera disponible dès le 18 juin.

En août 2019, le réseau de transport de Québec annonçait l'octroi du contrat d'implantation à la compagnie française Paragon Id.

Évaluée à 1,4 million de dollars, la mise en place du service de paiement mobile arrive à point dans le contexte actuel de pandémie.

La clientèle devra se créer un compte, entrer les informations de paiement et ensuite faire l'achat de titres de transport. Il ne restera plus qu'à montrer l'image animée au chauffeur afin de valider l'embarcation. Deux disques de couleurs différentes tourneront autour de l'image du centre et ils changeront de couleur à tous les jours. Dans le cas où un chauffeur désirerait valider la conformité du titre, il pourrait demander au client d'appuyer sur l'écran ce qui déplacera les disques rotatifs.

Au moment d'activer le titre de transport avant le déplacement, les usagers auront 90 minutes pour l'utiliser, permettant ainsi les correspondances.

L'arrivée des différents titres de transport se fera en trois phases, en commençant par les titres occasionnels Général (1 passage, 1 jour, 5 jours consécutifs, Week-end illimité). Viendra ensuite le Mensuel Général et le déploiement se terminera avec les titres réduits (avec photo) et le Métropolitain.

L'application «Nomade temps réel» avait été lancée le 7 avril 2016 afin de permettre de géolocaliser les autobus et obtenir les parcours à proximité.

Le contrat que devra remplir Paragon Id est d'une durée de cinq ans avec option de renouvellement de deux ans.