Le pôle d'échange sous le Phare est écarté

La Ville de Québec écarte définitivement l'idée d'aménager son pôle d'échange ouest sous le Phare.

La maire Labeaume a indiqué lundi soir qu'il abandonnait l'idée de s'associer à un promoteur immobilier afin d'avoir le plein contrôle dans le dossier.

Les travaux entourant la tour de 65 étages étaient interrompus en attendant la révision des plans du pôle qui nécessitait la construction d'un tunnel de 800 mètres.

L'interconnexion entre le Réseau structurant de transport en commun et les autobus de Lévis se fera entre l'avenue Lavigerie et la route de l'Église. Reste maintenant à déterminer si les terrains choisis seront sur Laurier ou Hochelaga et s'ils nécessiteront des expropriations.

Les réponses viendront avec l'appel de qualification pour dénicher le consortium capable de gérer la construction du tramway.