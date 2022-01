Le projet de tramway est bel et bien sur les rails

Le maire Bruno Marchand s'est engagé mardi à réaliser le projet et à convaincre les citoyens de Québec qu'il s'agit de la meilleure solution pour assurer la mobilité dans le futur.

«Je vais défendre ce projet avec toute ma force, ma déterminatiuon et mon acharnement. Pour la mobilité , pour l'économie et pour l'environnement poser des actions qui ont du sens, cela fait parti des raisons pour lesquelles il faut faire ce projet lèam et le faire dans les délais». Bruno Marchand, maire de Québec