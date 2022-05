Le projet pilote de tribunal spécialisé lancé à Québec

Québec procède aujourd'hui au lancement du projet pilote de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, au palais de justice de Québec.

Le projet vise à permettre de mieux répondre aux besoins et réalités des personnes victimes de violence sexuelle et conjugale.

Il prévoit notamment de rendre le palais de justice plus sécurisant pour les victimes avec une salle dédiée et l'accès à des dispositifs d'aide au témoignage.

"Le déploiement du projet pilote de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale dans un cinquième district judiciaire en moins d'un mois témoigne de notre volonté d'effectuer rapidement les changements pour améliorer l'accompagnement des personnes victimes. Celles-ci doivent pouvoir être soutenues et se sentir en confiance et en sécurité tout au long de leur parcours. C'est ce qu'assurera le tribunal spécialisé. Nous ne voulons plus qu'au Québec, les personnes victimes hésitent à dénoncer et à porter plainte." - Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec.