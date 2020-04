Le Québec en mode préparation pour les déménagements

À l'approche de la saison des déménagements et prenant en considération la crise sanitaire actuelle, la Société d'habitation du Québec a mis en place un outil afin de guider les Québécois à travers leur déménagement.

Le guide des bonnes pratiques sanitaires à adopter pour les locataires, qui devront déménager prochainement, explique les mesures à prendre afin d'éviter les risques de propagation de la COVID-19.

Les conseils se divisent selon toutes les étapes à suivre avant, pendant et après le déménagement.

Les déménagements au Québec représentent souvent une occasion de se réunir avec des membres de sa famille ou des amis. Mais la pandémie du coronavirus nous oblige à la prudence. Il faut appliquer toutes les mesures de prévention requises, notamment se laver les mains souvent, respecter la règle du 2 mètres entre les personnes et, bien sûr, bien désinfecter son nouveau logement.

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Alors que le Québec reprend certaines activités de construction résidentielles, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, suggère aux citoyens de renouveler le bail actuel plutôt que d'opter pour un déménagement, à moins qu'il soit essentiel.

Le Guide est disponible gratuitement sur le site Web de la SHQ.

D'autres outils disponibles

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) et la Commission d'accès à l'information (CAI) ont également lancé des outils d'information à l'intention des propriétaires et des locataires.

De leur côté, ils expliquent quels sont les principaux droits et obligations de chacun en matière de logement, particulièrement de collecte de renseignements personnels.

La CDPDJ affirme que le contexte actuel de pandémie ne retire aucun droit aux différents partis et que le droit à l'égalité, le droit à la sauvegarde de sa dignité et le droit au respect de sa vie privée sont toujours protégés par la Charte.