Le télétravail vécu positivement par la plupart des entreprises

La majorité des entreprises de la ville de Québec ont vécu le télétravail de façon positive depuis le début de la pandémie.

Selon un sondage Léger dont les résultats ont été dévoilés aujourd'hui, plus de 80% des employeurs disent avoir changé positivement leur opinion du télétravail et 55% prévoient se montrer plus flexible à cet égard.

Si la majorité estime que leurs employés ont été autant ou davantage productifs, le télétravail a tout de même été associé à une baisse de productivité par 24% des entreprises.

En mars, au moment où ce sont amorcées les mesures de confinement, 57% des travailleurs étaient en télétravail à temps plein, contre 32% en juillet.

Selon les prévisions, 83% des employés seront de retour sur leur lieu de travail en décembre prochain.

L'enquête a été effectuée du 30 juin au 19 juillet dernier, auprès de 421 dirigeants d'entreprises privés comptant plus de 10 employés.