Le Tournoi de Hockey Pee-Wee lance plusieurs projets en 2021

Plusieurs événements viendront prendre la relève du Tournoi international de hockey Pee-Wee dans les prochains mois, suite à l'annulation de l'édition 2021.

Lors du dévoilement des projets imaginés par l'organisation, le président Michel Plante dit avoir trouvé très difficile de prendre une décision qui mettrait fin au rêve de plusieurs jeunes de 12 ans de prendre part au Tournoi.

C'est donc pour eux que des cliniques de hockey, présentées par les anciens joueurs de la LNH Maxime Talbot et Pascal Dupuis, seront offertes les 20 et 21 février à la Place Jean-Béliveau, où une patinoire extérieure sera aménagée. Huit équipes, en "classes-bulles" et provenant de la Capitale-Nationale, seront sélectionnées.

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, aucun parent ni spectateur ne pourra toutefois y assister.

90 jeunes joueurs seront aussi invités gratuitement à un camp de hockey en collaboration avec l'école de hockey des Canadiens de Montréal, du 2 au 6 août prochains au Pavillon de la jeunesse. Les anciens joueurs Gaston Gingras et Éric Houde assureront la direction du camp.

Par ailleurs, pour la première fois, une équipe pourra remporter sa participation au Tournoi de 2022, quelle que soit sa place au classement.

L'organisation confirme également l'ajout d'une nouvelle classe Pee-Wee A l'an prochain, un projet notamment rendu possible grâce au Bureau des Grands événements. Le Tournoi accueillera donc 24 équipes supplémentaires, soit 12 provenant du Québec et 12 de l'extérieur, pour un total de 144. L'ensemble de leurs parties se dérouleront au Pavillon de la Jeunesse, sauf la finale, prévue au Centre Vidéotron.

Le maire Labeaume reconnaît que plusieurs secteurs de l'économie de Québec profitent des sommes dépensées par ces équipes.

Du point de vue du maire de Québec, une équipe européenne qui participe au tournoi, c’est 50 personnes en ville et au moins 30-40 parents accompagnateurs qui dorment à l'hôtel. Avec douze équipes de plus, on remplit un hôtel au complet. - Régis Labeaume, maire de Québec.

La réflexion sur la suite des choses, amorcée en septembre dernier, a aussi mené à collaborer avec l'Hôtel de glace qui proposera dès janvier une suite thématique. L'idée fera du chemin, assure le directeur général du Tournoi, Patrick Dom.