Le tournoi de hockey pee-wee reporté en mai

L'organisation du Tournoi international de hocley pee-wee a confirmé jeudi matin que l'événement sera reporté en mai.

Il se tiendra du 1er au 15 mai.

La direction a obtenu l'aval des nombreux partenaires.

La situation épidémiologique actuelle rend impossible la tenue du tournoi en février.

La formule sera cependant différente.

Du 1er au 8 mai, ce seront les équipes AA-Élites, AA et A qui disputeront leurs parties et du 9 au 15 mai le AAA, BB et Scolaire.