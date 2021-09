Le Tournoi pee-wee de retour en 2022

Le Tournoi international de hockey pee-wee sera de retour l'an prochain.

Après une année d'absence, l'évènement se tiendra du 9 au 20 février 2022 au Centre Vidéotron.

Le tournoi pourra accueillir des équipes du monde entier comme cela est son habitude.

La direction précise qu'après plusieurs rencontres avec la santé publique et les organisations concernées, on a réussi à s'entendre sur un modèle d'opération.

Les règles de la Santé publique devront être respectées, et le passeport vaccinal sera exigé pour accéder au Centre Vidéotron qui pourra accueillir un maximum de 7 500 spectateurs.

Seuls les joueurs de 12 ans et plus pourront participer à l'édition 2022. Les joueurs et les accompagnateurs devront être doublement vaccinés et une preuve sera exigée.