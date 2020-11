Le traiteur des stars met fin à ses activités

Le chef et propriétaire du traiteur Lionel Riverin, Jean Picard, met la clé sous la porte après 35 ans à répondre aux demandes exigeantes des plus grandes vedettes internationales.

Les lourdes pertes financières encourues par la pandémie l'obligent à cesser ses activités. Lionel Riverin était le traiteur par excellence des vedettes internationales qui étaient de passage en spectacle dans la Capitale. Les services de l'entreprise étaient retenus entre autres par le Festival d'été de Québec.

Au cours de sa carrière, M. Picard a préparé de la nourriture pour Roger Waters, Paul McCartney, David Bowie, Madonna, Iron Maiden, Metallica, The Rolling Stones, Céline Dion, Ozzy Osbourne, Rush, Foo Fighters et bien plus.

C'est en faisant la connaissance du promoteur Michel Brazeau il y a plus de 30 ans que Jean Picard a commencé à régaler les acteurs du monde du show-business.