Le tramway ne passe pas l'épreuve du BAPE

Le Bureau d'audience publique sur l'environnement recommande au gouvernement de refuser le projet de tramway à Québec. La version du tracé de 3,3 milliards de dollars ne répond pas de façon optimale aux besoins de la région en matière de mobilité selon l'organisme.

Le rapport de 441 page reproche entre autres à l'administration Labeaume de ne pas avoir considéré assez sérieusement l'option du métro léger. C'est donc dire qu'il juge insuffisant l'étude comparative des modes de transports réalisée par la firme Systra. Cette même firme était déjà embauchée par la ville pour l'accompagner dans le projet avant que l'analyse soit commandée.

Le BAPE note également que la conception du tunnel de 2 kilomètres qui reliera la colline parlementaire au centre-ville se base sur des études incomplètes ce qui pourrait faire gonfler la facture.

Qui plus est, le effet du tramway n'auront que très peu d'effets pour améliorer la circulation aux heures de pointes, bien que sa phase d'exploitation ralentira la hausse du nombre de véhicule sur les routes. Les commissaires s'interrogent par ailleurs sur les conséquences de la plateforme du tramway qui limitera des dizaines de virages à gauche au point de « de modifier les schémas de circulation des rues adjacentes au tracé et d’y augmenter significativement le débit routier ».

Les auteurs soulignent aussi les mesures de réduction du bruit à la source ne seraient pas « suffisantes » pour trois segments du tracé, soit entre le boulevard des Quatre-Bourgeois et le boulevard du Versant-Nord, sur la rue du Chalutier et dans le secteur du Trait-Carré.

La commission insiste sur la nécessité que la capitale se dote d'un réseau de transport structurant performant avec le soutien financier des gouvernements, mais pas dans sa mouture actuelle.

Même si le projet de tramway proposé constitue incontestablement une amélioration du

réseau de transport collectif de la ville sur le plan de l’offre de service, sa capacité à répondre de manière optimale aux défis de mobilité de la ville, et plus largement à ceux de la Communauté métropolitaine de Québec, n’est pas démontrée. Cela est d’autant plus préoccupant lorsque l’on considère le montant des fonds publics engagés et les importantes répercussions du projet sur le milieu.

Extrait du rapport du BAPE sur le tramway