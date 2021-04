Le vaccin AstraZeneca offert dès demain aux 45 ans et plus

Le vaccin d'AstraZeneca sera offert aux Québécois de 45 ans et plus, dès demain. La décision du gouvernement Legault fait suite à une recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec.

Vous pourrez l'obtenir avec ou sans rendez-vous, mais ne tardez pas trop avant de prendre votre décision. Il ne reste que 200 000 doses d'AstraZeneca à travers la province, alors que 800 000 personnes sont admissibles à le recevoir.

«On vous avertit dans le sans rendez-vous, il va y avoir des files d'attente. Moi j'inviterais les gens à compter de tôt demain matin de prendre rendez-vous. Les plages vont être ouvertes à compter de probablement minuit comme on fait habituellement.» -Christian Dubé, ministre de la Santé

La province emboîte ainsi le pas à l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba, qui ont aussi choisi d'abaisser l'âge admissible.

⚠️ Information importante concernant la campagne de vaccination contre la #COVID19 - Les personnes de 45 ans et plus peuvent prendre leur rendez-vous dès le 21 avril en visitant le https://t.co/Q27l9X9HCT . *À noter que vous devez avoir 45 ans au moment de votre vaccination. pic.twitter.com/RvX2M5vU0N

Selon le directeur national de Santé publique, le Dr Horacio Arruda, l'âge a été choisi en fonction de plusieurs données épidémiologiques. Il précise par ailleurs que les femmes ne devraient pas craindre les risques de thrombose.

«Les experts, quand on regarde les données, ont démontré qu'en haut de 45 ans, il n'y avait pas nécessairement de ségrégation de sexe à faire. C'est vrai qu'il y a eu des cas chez des femmes plus jeunes dans certains pays, mais actuellement on n'a pas de recommandation différenciée par le sexe.» - Horacio Arruda, directeur national de Santé publique