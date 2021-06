Le Vaccin-O-Bus prend la route

Le Vaccin-O-Bus amorce ses activités aujourd'hui, dans la Capitale-Nationale.

Le véhicule, qui pourra accueillir six personnes à la fois, sillonnera les différents secteurs de la région pour vacciner les gens directement où ils se trouvent. 130 doses seront disponibles chaque jour.

La ministre responsable Geneviève Guilbault, qui était présente lors de l'inauguration, ce matin, s'est dite heureuse de cette nouvelle initiative.

"On est flexible, on s'adapte, on est disponible. La solidarité de ces équipes-là aussi. Moi je savais à quel point nos gens travaillent fort dans le réseau de la santé et quand on nous dit hier qu'on est en avance au Québec, bien je pense que ça bien juste confirmer à quel point ces efforts-là portent leurs fruits." - Geneviève Guilbault.