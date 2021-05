Vaccination: les 12-17 ans pourront prendre rendez-vous dès le 25 mai

Les jeunes de 12 à 17 ans recevront leur vaccin contre la COVID-19 d'ici le 23 juin. Québec confirme que la prise de rendez-vous débutera le mardi 25 mai.

Dates à retenir:

21 mai : À Montréal, la vaccination en famille sera possible dans les deux sites à l'auto du circuit Gilles-Villeneuve et de l'aéroport Montréal-Trudeau.

25 mai: Début de la prise de rendez-vous pour la vaccination des 12 à 17 ans de partout au Québec dans les centres de masse. Des plages horaires leur seront réservées, de soir et de fin de semaine.

Semaines du 7 et du 14 juin: vaccination en milieu scolaire. Le réseau scolaire sera mis à contribution, soit en offrant la vaccination des élèves dans certaines écoles ou en organisant un transport entre l'école et le centre de vaccination.

"Je pense qu'il y a à peu près 20% de nos jeunes au primaire et au secondaire qui vont se faire vacciner par ce que je vais appeler des cliniques mobiles, c'est-à-dire qu'on va aller dans les écoles les rejoindre. Puis l'autre 80%, c'est vraiment qu'on va prendre les autobus scolaires, pis on va aller chercher ces jeunes-là pis on va aller dans nos grands centres de vaccination de masse." - Christian Dubé, ministre de la Santé.