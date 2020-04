Les accompagnateurs toujours admis dans les salles d'accouchement du CHU de Québec.

Malgré l'interdiction des visites dans les hôpitaux du CHU, certaines exceptions subsistent, comme la présence du parent accompagnateur dans le cadre d'un accouchement.

L'établissement de santé agit selon les recommandations du ministère de la Santé.

Dans son document "Recommandations pour les femmes enceintes" daté du 24 mars dernier, le ministère affirme que "le second parent, ou la personne significative, est admis à l’accouchement s’il ne présente pas de risque d’infection à la COVID-19."

Les femmes enceintes n'ont donc pas à craindre d'accoucher seules puisque leur conjoint est toujours le bienvenu.

On est en train de regarder pour les femmes qui veulent changer d’hôpital qu’elles puissent le faire. À l’hôpital général juif, il y a beaucoup de cas de covid-19, donc il y a de bonnes raisons pour mettre cette règle. Mais je veux être très clair, il n’y a aucune intention du gouvernement d’étendre cette interdiction dans les autres hôpitaux.

- François Legault, Premier ministre du Québec

Une situation différente pour l'Hôpital général juif

La décision diffère de celle prise par l'Hôpital général juif à Montréal. Aucun conjoint ou accompagnateur ne sera autorisé lors de l'accouchement.

La mesure a fait verser beaucoup d'encre dans les derniers jours. Une pétition lancée samedi récole déjà plus de 85 000 signatures. Des centaines de femmes enceintes dénoncent la situation sur les réseaux sociaux.

Des recommandations du ministère pour les cas confirmés et suspectés de COVID-19 :

• Le test de COVID-19 soit priorisé pour les cas suspectés avec symptômes.

• La date de l’induction ou de la césarienne élective soit retardée afin de permettre la guérison.

• L’accouchement soit fait dans un milieu hospitalier.

• L’allaitement maternel n’est pas contre-indiqué.

• Les pratiques habituelles sont recommandées (ex. : contact peau à peau) - extrait du document du ministère de la Santé "Recommandations pour les femmes enceintes"



D'autres exceptions concernant les visites dans les hôpitaux

Les jeunes patients devant subir des traitements de chimiothérapie pourront toujours être accompagnés par un parent autorisé dans la salle de traitement. D'autres exceptions sont également considérées lorsqu'il s'agit d'un patient avec des troubles cognitifs ou qui doit subir un examen nécessitant une sédation.

Rappelons que les visiteurs des patients en soins palliatifs et en fin de vie ne sont plus admis, sauf lorsque le patient est en situation de fin de vie imminente. Dans ce cas, un triage des visiteurs sera fait afin de s'assurer que personne ne présente de symptômes de la COVID-19 et les visiteurs devront rester où se trouve leur proche qui est en fin de vie.

Toutes les exceptions expliquées ici.