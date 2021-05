Les ados de 12 à 17 ans pourront bientôt être vaccinés 

Les adolescents de 12 à 17 ans pourront à leur tour être vaccinés contre la COVID-19.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, confirme que la Santé publique donne elle aussi son autorisation au vaccin Pfizer, approuvé hier par Santé Canada, pour 500 000 jeunes de la province.

Un plan concernant cette tranche d'âge est actuellement en préparation en vue de donner une première dose avant la fin juin.

La deuxième dose serait donnée à temps pour la prochaine rentrée scolaire.

"C'est un groupe d'âge où le virus circule, donc on va aussi atténuer l'impact du virus même sur les autres populations. Moi je pense que c'est une excellente nouvelle. En plus de nous permettre probablement d'offrir à nos élèves une année scolaire, l'année prochaine, qui va être beaucoup plus ressemblante à une année normale." - Horacio Arruda, directeur national de santé publique.