Les agents correctionnels mettent de la pression sur Québec

Les agents des services correctionnels du Québec ont manifesté leur mécontentement ce matin concernant la lenteur des négociations entourant le renouvellement de leur convention collective.

Le groupe a déployé une immense bannière devant le bureau de circonscription de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

"Nous espérons toujours que le Conseil du trésor prendra rapidement la juste mesure des problèmes d'attraction et de rétention de main-d'œuvre qui minent les services correctionnels du Québec." - Mathieu Lavoie, président du Syndicat.

Sans contrat de travail depuis près de deux ans, les agents correctionnels ont voté à 97 % en faveur de moyens de pression à mettre en place au moment jugé opportun.

"Ce nouveau coup d'éclat expose encore une fois toute l'exaspération des agents correctionnels. Nous demandons donc au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'enfin donner un mandat clair au Conseil du trésor afin que celui-ci règle leur négociation, et ce, dans les plus brefs délais." - Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec- Chaudière-Appalaches.