Les éducatrices en CPE de la CSQ en faveur d'une grève

Les CPE affiliés à la CSQ ont à leur tour voté en faveur d'un mandat de grève de six jours.

Dans une proportion de 95%, les intervenantes en petite enfance se sont prononcées pour tenir ces journées au moment jugé opportun.

Une rencontre avec la ministre responsable Sonia Lebel hier n'a pas permis de faire avancer les discussions. Un prochain rendez-vous est prévu le 7 octobre.

Les conventions collectives sont échues depuis un an et demi et le syndicat réclame de meilleurs salaires et une prime COVID pour ses membres.